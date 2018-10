Facebook

Das Gipfelkreuz des Kärntner Storschitz © Andreas Kanatschnig

Der Blick schweift über die Gipfel der slowenischen Steiner Alpen. Das Jausenbrot schmeckt. Schnell noch ein Foto mit Gipfelkreuz, das später in ein Album geklebt wird. Was da auf dem Gipfelkreuz steht, das wissen die wenigsten Bergwanderer. Wer heute Berggipfel erklimmt, macht dies zumeist ohne ideologische Gründe: Die Zeit der heroisch-ideologischen Alpinfahrten ist zum Glück vorbei und die meisten Wanderer, die auf den Hochobir/ Ojstrc oder den Kärntner Storschitz/ Pristovški Storžič gehen, haben nur den Gipfel, aber nicht die Aufschrift auf den Gipfelkreuzen im Sinn.

Erinnerungskultur in Form von Gipfelkreuz-Inschriften wird dabei nicht selten zur Abwehrkultur. So ist die Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 ein Datum, welches in der Kärntner Geschichte auch dazu benützt wurde, die Unterschiede über das Gemeinsame zu stellen. Wenn man so will, stellt die Kreuz-Symbolik auf den Kärntner Grenzgipfeln eine Ausweitung dieser Konfliktzone dar.

