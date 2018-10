Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Dass Banken als Bauherren auftreten, war lange eine Seltenheit. Nachdem die BKS Bank nun angrenzend an ihre Zentrale ein Projekt für betreutes Wohnen errichtet, tritt nun auch die Raiffeisen Landesbank (RLB) als Bauwerber auf. Auf einem Grund an der Keutschacher Straße in Viktring, der zum Portfolio der mittlerweile in der RLB aufgegangenen Raiffeisen Bezirksbank Klagenfurt gehörte, will man ein „Fachmarkt- und Dienstleistungsprojekt“ errichten, wie man offiziell formuliert. Über konkrete Mieter kann man derzeit nur so viel sagen: „Eine Drogerie will sich einmieten.“ Da in unmittelbarer Umgebung bereits dm und Bipa gebaut haben, bleibt somit nur mehr die Drogeriekette Müller übrig. Die ist nicht nur in den City Arkaden vertreten, sondern mietete sich auch erst vor wenigen Wochen im Kika-Einkaufszentrum ein – und dieses wurde von eben jenem Bauunternehmen errichtet, das auch im Auftrag der RLB in Viktring bauen wird: der MID-Gruppe. Da deren Geschäftsführer Andreas Messner und RLB-Vorstand Georg Messner Brüder sind, wurde aufseiten der Bank genauestens auf Einhaltung der Compliance Richtlinien geachtet, betont man.