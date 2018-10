Einbrecher drangen über die Terrassentür in ein Wohnhaus in Pörtschach ein. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Bisher unbekannte Täter drangen am Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr Uhr gewaltsam über eine Terrassentüre in das Wohnhaus eines 68-jährigen Selbständigen in Pörtschach ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.