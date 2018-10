Ein Rehbock nahm am Welttierschutztag ein unfreiwilliges Bad in einem Pool. Die FF Maria Saal konnte das Tier unverletzt retten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Reh nahm ein (unfreiwilliges) Bad in einem Pool © FF Maria Saal

Eigentlich ist die Badesaison ja zu Ende. Nicht für einen Rehbock in Kading bei Maria Saal. Dieser drehte am Welttierschutztag in einem halb ausgelassenen Pool seine Runden, konnte sich aber selbst nicht mehr befreien. "Ein Nachbar rief mich an und sagte mir, dass da ein Reh im Pool des Nachbarn schwimmt", erzählt Gerald Kerschbaumer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Maria Saal. Die Familie war zu der Zeit nicht zu Hause, das Schiebetor stand aber offen. "Das Reh dürfte einfach auf das Grundstück spaziert sein", sagt Kerschbaumer, der stillen Alarm auslöste.

Mit seinem Stellvertreter Josef Reiter und den Kameraden Leonhard Oberluggauer, Nafez Ibrahim und Martina Graf rückte er aus, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Als die Einsatzkräfte dem Tier den Hebegurt anlegten, blieb der junge Rehbock relativ ruhig. "Er dürfte schon ziemlich erschöpft gewesen sein. Die Bergung ging daher relativ rasch", erzählt Kerschbaumer.

Die Re(h)ttung glückte, das Tier blieb unverletzt. Sobald der Rehbock festen Boden unter den Beinen hatte, suchte er das Weite.

Maria Saal: Tierische Rettungsaktion Tierischer Rettungseinsatz am Welttierschutztag für die FF Maria Saal: Ein Reh hatte sich in einen halb ausgelassenen Pool verirrt. FF Maria Saal Ein Nachbar sah das Reh im Pool seines Nachbars schwimmen. Er alarmierte die Feuerwehr. FF Maria Saal Das Tier war schon erschöpft, es konnte sich selbst nicht aus seiner misslichen Lage befreien. FF Maria Saal Der Pool war nur noch zur Hälfte gefüllt, was die Sache für den Rehbock erschwerte . . . FF Maria Saal . . . zum Glück war die FF Maria Saal zur Stelle und zog das Tier aus dem Wasser. Sobald der junge Rehbock wieder festen Boden unter den Füßen hatte, suchte er das Weite. FF Maria Saal 1/5

Mehr zum Thema Maria Saal Junger Rehbock drehte im Pool seine Runden