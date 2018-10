Während man sich in Wien und Graz gegen eine Öffnung von Busspuren ausspricht, kann sich Klagenfurts Bürgermeisterin diese durchaus vorstellen.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Der Plan der Bundesregierung, die Bus-Spuren für E-Autos zu öffnen, stößt in Klagenfurt auf breite Zustimmung. Nach Verkehrsreferent Christian Scheider (FPÖ) kann auch Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) sich die freie Fahrt von E-Autos auf den Bus-Spuren vorstellen. „Experten sagen, dass es mit der derzeitigen Anzahl von E-Autos keine Probleme geben könnte. Für einige Jahre wäre das also durchaus machbar.“ Zur Unterstützung der Elektromobilität gibt es ohnehin schon länger die Regelung, dass man mit einem E-Auto gratis in Kurzparkzonen parken kann.