In der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt wurde mit der künstlerischen Gestaltung der Unterführung begonnen. Maßnahme ist Teil eines Masterplanes zur Aufwertung des Stadtviertels.

David Mase verpasst der Wand einen bunten Anstrich © Petra Lerchbaumer

"Cool", sagt eine Radfahrerin freudestrahlend, die gerade in die Unterführung in der St. Ruprechter Straße einfährt. Dort wurde nämlich mit der künstlerischen Gestaltung der Wände begonnen. Die Neugestaltung wird in Kooperation von Kulturabteilung und Streetwork umgesetzt. Bei Entwurf und künstlerischer Umsetzung ist der Kunstschaffende David Mase federführend. "Die Malerei ist eine Abstraktion von verschiedenen Flaggen", sagt Mase. Damit soll die Multikulturalität des Stadtteils symbolisiert werden. Auf jeder Seite verlaufen diagonal zwei Streifen, die sich in der Mitte treffen. Damit soll der Zusammenschluss der Kulturen dargestellt werden.