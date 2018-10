Facebook

© Karlheinz Fessl

Erstmals zeigt die Kärntner Hilfsorganisation "IniciativAngola" eine aufwändig gestaltete Foto-Wander-Ausstellung, die in ganz Kärnten Station machen wird. Der Klagenfurter Fotograf Karlheinz Fessl reiste dafür durch Angola. Gezeigt werden Impressionen aus dem Moloch Luanda, aber auch fragile, persönliche Eindrücke aus Benguela, Calulo, Muxima oder Kifangondo. Karlheinz Fessl kommentiert die politischen Verhältnisse im zugleich reichen, wie armen Südwest-Afrika-Staat kritisch und zeigt, wie die Spendengelder vor Ort eingesetzt werden. Im Rahmen der Eröffnung dieser Wanderausstellung wird auch der neue Wandkalender für das Jahr 2019 präsentiert. Die Ausstellung wird mit einem Gottesdienst eröffnet. Der Fotograf ist ebenfalls anwesend.

Vernissage Klagenfurt. Stadthauptpfarrkirche St. Egid. 8. Oktober, 18.30 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 16. Oktober und kann täglich von 9 bis 18 Uhr besucht werden.

Manege frei.

Derzeit gastiert der Circus Safari, der laut eigenen Angaben größte Zirkus Österreichs, in Klagenfurt. Zu sehen gibt es ein klassisch-modernes Programm. Der Circus bringt etwa die aus den USA stammende Todeskugel zum ersten Mal in viele Städte. Auf dem Programm stehen aber auch klassische Zirkusnummern, wie ein Pony das rechnen kann, ein lebendes Schaukelpferd, lustige Haustiere, spannende Akrobatik zu Luft und zu Erde und jede Menge Clowns.

Zirkus Foto © KLZ/Helmuth Weichselbraun Klagenfurt. Acker neben dem Fachgeschäft Zgonc am Südring (Harbach). Vorstellungen gibt es täglich um 16 Uhr, bis 21. Oktober.

Frank Sinatra meets Udo Jürgens.

Im Jazz Club Kammerlichtspiele findet am Freitag ein Konzert unter dem Titel "Frank Sinatra meets Udo Jürgens" statt. Gestaltet wird der Abend von Michael Spieß, Raphael Niederer, Uwe Habich, Richard Jantscher, Petar Bazdanovich und Ralph Duschek. Der erste Teil des Programms bietet Jazzstandards in instrumentalen und vokalen Arrangements. Klassiker wie "Fly me to the moon" oder "So What" von Miles Davis werden zur Aufführung gebracht. Im zweiten Teil des Konzerts wird die Musik von Udo Jürgens, Frank Sinatra oder Tom Jones zelebriert.

Konzert Klagenfurt. Jazz Club Kammerlichtspiele. 12. Oktober, 20 Uhr. Karten: Tel. 0660-216 19 66.

30 Jahre Singkreis Maria Rain.

Der Singkreis Maria Rain feiert am 13. Oktober sein 30-jähriges Bestandsjubiläum und lädt zum Konzert unter dem Motto "Schön war die Zeit". Auf dem Programm stehen Kärntnerlieder, Kunstlieder, Gospels und geistliche Lieder. Beim Jubiläumskonzert sind u. a. auch der MGV Maria Rain, der Jugendmusikverein Maria Rain, die Trachtengruppe Maria Rain und der Kirchenchor mit dabei.

Konzert Maria Rain. Veranstaltungssaal der Volksschule. 13. Oktober, 20 Uhr.

Fairer Handel.

Der Oktober ist im kirchlichen Kalender auch der Monat der Weltkirche. Der Blick wird auf die ärmsten Länder der Welt gerichtet. Dabei geht es vor allem um den fairen Handel, der dazu beitragen kann, dass die Lebenssituation vieler Menschen verbessert werden kann. Der Chocolatier und Landwirt Josef Zotter ist bei der Dialogpredigt im Dom mit dabei und wird mit Dompfarrer Peter Allmaier über den "fairen Handel" sprechen. Musikalisch wird der Abend von den "Gospel Voices" der Dommusik gestaltet. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Begegnung mit Josef Zotter. Foto © Josef Zotter

Floriani-Flohmarkt.

Die Kameraden der FF Hauptwache Klagenfurt veranstalten am Sonntag einen Flohmarkt auf dem Parkplatz der Kärntner Messen. Interessierte können sich noch anmelden - das Equipment (Tische) muss selbst mitgebracht werden. Die Standplatzgebühr beträgt 8 Euro. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Beschaffung von Einsatzgerätschaften verwendet. Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg, außerdem ist eine Feuerwehrfahrzeugausstellung geplant. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Flohmarkt Klagenfurt. Vergnügungspark, Parkplatz der Kärntner Messen. 14. Oktober, 8 bis 14 Uhr. Anmeldung: flohmarkt.hauptwache@gmail.com

