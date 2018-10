Arbeitsunfall in der Gemeinde Moosburg: Ein 19-Jähriger wollte einen Häcksler reinigen, griff dabei mit der Hand ins rotierende Messer. Er wurde ins UKH Klagenfurt gebracht.

© Klz/Kanizaj

Am Mittwoch um 15.40 Uhr war ein 24-jähriger Arbeiter aus Klagenfurtbei einer Wohnanlage in Moosburg mit Häckselarbeiten beschäftigt. Als er Schmutz aus dem Häcksler entfernen wollte, griff er in das Gerät und geriet dabei mit einem Finger ins rotierende Messer.