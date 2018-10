Facebook

Ein Hochdruckgebiet bestimmt derzeit unser Wetter. Im Herbst ist aber die Anfälligkeit für Nebel- oder Hochnebelfelder bereits wieder deutlich größer und daher dürfte es auch am Donnerstag zunächst vor allem im Bereich der Seen ein paar dickere Nebel- oder Hochnebelbänke über den Niederungen geben. Nach deren unterschiedlich rascher Auflösung und außerhalb des Nebels scheint jedoch zumeist die Sonne und Wolken spielen dabei kaum eine Rolle. "Die Sicht ist vor allem auf den Bergen zu dieser Jahreszeit und auch an diesem Donnerstag recht gut und bei Bergwanderungen kann man diese genießen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen nach einem zum Teil sehr frischen Morgen bis zum Nachmittag kräftig an und erreichen zum Beispiel in Velden Werte um 16 Grad.