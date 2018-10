Kommentar Warum ein Alkoholverbot keinem Süchtigen hilft

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Drei Szenen aus dem Stadtbild, wahrgenommen in den letzten Tagen.

Zwei Burschen und ihr Hund tragen einen Müllsack mit Bierdosen der billigen Sorte quer über den Heiligengeistplatz. Sie stapeln die Dosen erst in, später neben den Müllcontainer. So voll ist er, oder so viele sind es.

Eine Handvoll Frauen und Männer, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens gelandet sind, sitzen auf dem idyllischen Bänkchen auf halben Weg zwischen der Polizei in der St. Ruprechter Straße und der Wi’Mo. Sie unterhalten sich lautstark, auch wenn Einzelnen das Sprechen schon schwer fällt.

Die Treppe hinter dem ehemaligen Quelle-Haus, die hinauf zum Schillerpark führt. Zwei Jugendliche genießen die Herbstsonne – mit einem Doppelliter.

Was alle Szenen eint: Den Alkoholverboten in der Stadt wird jeweils genüge getan. Aber: Geholfen hat es diesen Menschen mit ihrer Sucht nicht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.