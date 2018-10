Die City Arkaden starten mit einem Einkaufsabend am Donnerstag und Fashionshows in den Modeherbst. Die Modeschauen stehen unter dem Motto "Moulin Rouge".

Bei den Fashionshows trifft französische Lebensfreude auf Pariser Modebewusstsein © Privat/City Arkaden

Mit einem geballten Programm startet das Klagenfurter Einkaufszentrum City Arkaden in den Modeherbst. Los geht es am Donnerstag, 4. Oktober, mit einem langen Einkaufsabend. Die Kunden haben die Möglichkeit, bis 21 Uhr einzukaufen. Die City Arkaden warten mit einem zusätzlichen Zuckerl auf: Von 18 bis 21 Uhr werden im Parkhaus keine Parkgebühren verrechnet. Um 18 und um 19.30 Uhr finden zwei Modenschauen der WI’MO Klagenfurt statt. Unter dem Motto "Urban zieht an" werden das Jubiläumsdirndl und andere Stadtstoffkreationen anlässlich "500 Jahre Klagenfurt" und "150 Jahre WI’MO" vorgeführt.