Petra Röttig mit einem der neun geretteten Igeln © Privat

Eine große Wiese nahe der Klagenfurter Innenstadt war bislang Lebensraum einiger Igel. Da die Grünfläche jetzt aber einem Wohnblock weichen muss, machte sich Anrainerin Petra Röttig Gedanken, wie es mit den Tieren weitergehen soll. Röttig wandte sich an Ute Rosicky, die in Ferlach in ihrer Igelstation schwache und verletzte Jungigel aufpäppelt. Diese erklärte sich bereit, die Igel zu übernehmen. "Vergangenes Wochenende legte ich mich auf die Lauer und fing die Igel ein. Insgesamt waren es neun Stück, sieben Buben und zwei Mädchen", sagt Röttig. Die Tierfreundin brachte die Igel nach Ferlach, wo sie von Zecken befreit wurden. Ein Igel wurde ärztlich versorgt. "Wenn es geht, werde ich die Igel noch heuer auslassen", sagt Rosicky. Bei drei Tieren sei das problematisch. Ein Jungigel wiegt nur 250 Gramm, zu wenig, um den Winter überleben zu können. Ein Weibchen hat eine dicke Pfote, ein anderer hatte 30 Zecken. "Normalerweise nehme ich keinen gesunden Igel bei mir auf. Das war eine Ausnahme", fügt Rosicky an.

Röttig ist erleichtert, dass die neun Igel gerettet werden konnten. Baubeginn war Ende der vergangenen Woche. "Dass sich der Lebensraum der Menschen ausweitet, ist absolut in Ordnung. Ich verurteile absolut niemanden. Doch ich wünsche mir, dass kurz vor Baubeginn eines unberührten naturbelassenen Gebietes nach eventuell dort lebenden und niedergelassenen Igel gesucht wird um diese dann umzusiedeln", sagt die Klagenfurterin.