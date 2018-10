Facebook

Brauchen heute sogar Hunde eine Mütze? © dapd

Der Luftdruck steigt, gleichzeitig trocknet die Luft von Westen her ab. Als unmittelbare Folge bessert sich das Wetter wieder. Die Restwolken machen bereits am Vormittag immer öfter der Sonne Platz. Am sonnigsten verläuft der Tag in Richtung Gailtal, insbesondere am Nachmittag. Die Temperaturen sind nach dem Durchzug der Kaltfront sehr frisch und erreichen nachmittags beispielsweise in Arriach nur Werte knapp über 10 Grad. "Dazu ist es teils windig und der Wind verschärft das Kälteempfinden naturgemäß zusätzlich", sagt der Meteorologe Werner Troger.