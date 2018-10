Der Circus Safari macht mit einem spektakulären Programm Station in Klagenfurt. Zu sehen gibt es todesmutige Motorradfahrer, ein Pony, das rechnen kann und vieles mehr.

© Klz/Odebrecht

Seit dem Wochenende gastiert der Circus Safari, der laut eigenen Angaben größte Zirkus Österreichs, in Klagenfurt. Derzeit sind die Aufbauarbeiten in vollem Gang. Die erste Vorstellung findet am Samstag, 6. Oktober, statt.