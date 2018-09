Kleine Zeitung +

Schon wieder Drogen? Vermutlich 20. Drogentoter wird am Montag obduziert

Wieder Alarm an der Kärntner Drogenfront. Am Samstag fand ein Ferlacher einen 23-jährigen Rosentaler, der zu Besuch war, tot in seiner Wohnung in Ferlach. Beide Männer sind laut Ermittlern "keine Unbekannten" im Drogenmilieu.