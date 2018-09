Rosentalerin stürzte in ihrem Gartenhäuschen in einen Schacht. Sie zog sich Verletzungen an der Halswirbelsäule zu.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch der Hubschrauber Christophorus 11 ist im Einsatz © Helmuth Weichselbraun

Schlimm geendet hat Samstag Nachmittag die Gartenarbeit für eine 27-jährige Frau in Weizelsdorf (Gemeinde Feistritz im Rosental). Gemeinsam mit ihrem Freund (27) waren sie auf ihrem Grundstück beschäftigt. Die Frau hatte die hölzerne Abdeckplatte eines Kellerschachtes in ihrem Gartenhaus geöffnet, um ein Stromkabel abzustecken. Als sie noch einmal in das Häuschen zurückging, dachte sie offenbar nicht mehr an den geöffneten Deckel. Sie stürzte in den Schacht und fiel knapp drei Meter in die Tiefe, berichtet ein Beamter der Polizeiinspektion Feistritz im Rosental.