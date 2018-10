Facebook

Mayer-Rinner und ihr "Arogorn" © KK/Privat

Bei Andrea Mayer-Rinner, Besitzerin des Tanzlokals "Veldener Alm" überschlagen sich die Ereignisse. Vor einigen Wochen musste die Unternehmerin mit ihrer Bar Konkurs anmelden. Ein Sanierungsverfahren wurde eingeleitet, die Zukunft der "Veldener Alm" ist noch ungewisst.

Jetzt kommt ein privater Tiefschlag dazu. Mayer-Rinner verlor im September ihre beiden Hunde. Ein Chihuahua musste nach einem epileptischen Anfall eingeschläfert werden. Der zweite, ein Berner Sennenhund, wurde in der Nacht auf Samstag (22.September) von einem Zug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Mayer-Rinner erhebt wegen des Vorfalls schwere Vorwürfe gegen die ÖBB.

"Arogorn" ist Freitagabend weggelaufen. Ich sah, dass er Richtung Bahnhof Velden rannte. Als er dann weg war, habe ich tagelang mehrfach bei ÖBB und Polizei nachgefragt, ob sie ihn gesehen hätten. Sie verneinten. Ich habe eine Woche lang wie verrückt nach meinem Hund gesucht. Auch die Hunderettungsstaffel war mit mehren Personen und Hunden im Einsatz. Durch Zufall erfuhr ich dann, dass ,Arogorn' vom Zug erfasst wurde. Die ÖBB haben den Vorfall nie gemeldet, das Tier einfach neben die Gleise geworfen", sagt Mayer-Rinner, die den Fall auch auf Facebook schildert .

ÖBB-Pressesprecher Christoph Posch reagiert: "Ich kenne den konkreten Fall nicht. In der Regel ist es aber so, dass jeder Unfall mit einem Tier meldepflichtig ist und sofort eine Rettungskette in Gang gesetzt wird." Den konkreten Fall würden sich die ÖBB ansehen.

Für Mayer-Rinner ändert das nichts mehr. "Vielleicht erspart es aber anderen Hundehalter ein ähnliches Schicksal. Tiere sind Lebewesen, keine Gegenstände."

Ein Auszug des Postings Foto © KK/Privat