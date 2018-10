Facebook

© Markus Traussnig

Dass die Fertigstellung der Koralmbahn mehr Verkehr auf der Schiene und damit auch mehr Lärm bringen wird, bestreitet mittlerweile niemand mehr. Auch die Klagenfurter Stadtpolitik ist sich mittlerweile der Dringlichkeit des Themas bewusst. Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz will deshalb eine „Sonderfahrt“ aller betroffenen Bürgermeister nach Wien „auf Schiene bringen“, um Verkehrsminister Norbert Hofer im Rahmen eines runden Tisches die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer Trennung von Personen- und Güterverkehr im Wörtherseeraum darzulegen. "Die Trennung in Personen- und Güterverkehr im Osten der Stadt Klagenfurt würde eine wirksame Entlastung bringen", sagt Mathiaschitz. Zudem fordert sie die übrigen Parteien im Stadtsenat zu einer Resolution auf, um mehr Druck zu erzeugen. „Wir müssen auf der Hut sein. Denn hier geht es

um den Schutz der Lebensqualität im gesamten Zentralraum Kärnten“, so Mathiaschitz.

Die FPÖ sieht darin nicht viel mehr als populistische Ankündigungspolitik. "In einem Zeitungsartikel vom 27.02.2017 kündigten die ÖBB an, bis auf zusätzliche Lärmschutzwände keine Veränderungen einzuplanen. Ab diesem Zeitpunkt hätte ein Auftrag an die ÖBB erfolgen sollen, den Rahmenplan zu ändern. Letztendlich hätte die SPÖ das Heft des Handelns in der Hand gehabt, jedoch wurden dabei keine konkreten Lösungen erarbeitet“, sagt FPÖ-Parteichef. Auch von einer neuerlichen Beschlussfassung hält die FPÖ wenig. „Die Grundsatzbeschlüsse für den Lärmschutz wurden bereits gefasst. Die Bürgermeisterin braucht sich nur die Beschlüsse seitens der Stadt verinnerlichen und auf Grundlagen der Gemeinderatsbeschlüsse arbeiten“, sagt Vizebürgermeister