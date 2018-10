Zahlreiche Unternehmen und Stiftungen ünterstützen das "For Forest"-Projekt. Auch ein Klagenfurter Immobilien-Entwickler ist maßgeblich beteiligt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das For Forest Projekt hat schon zahlreiche Fürsprecher © Pacheiner

Dem Vorhalt, dass man in ihm nicht unbedingt einen Kunstmäzen sieht, hält Riedergarten-Chef Herbert Waldner eine stattliche Bilanz entgegen: Er sei leidenschaftlicher Sammler junger Kärntner Künstler, hat beigetragen, das Mosaik von Anton Mahringer aus dem ehemaligen ÖDK-Gebäude zu retten und fördert Kunstvereine, aktuell etwa den Verein Dark City in Krumpendorf. Für das „For Forrest“-Projekt stellt Waldner beziehungsweise Riedergarten Klaus Littmann ein historisches Haus am Viktringer Ring zur Verfügung.