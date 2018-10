Facebook

Am Sonntag ist die Badesaison vorbei © Stadtwerke

Am Sonntag, 30. September, geht die Badesaison in den Klagenfurter Strandbädern zu Ende. Stadtwerke-Vorstand Sabrina Schütz-Oberländer: „460.000 Besucher in den Strandbädern Klagenfurt und Loretto – das sind um fast 20.000 Besucher mehr als im Vorjahr! Sämtliche Investitionen und Erneuerungen in den Klagenfurter Strandbädern um insgesamt 3,5 Mio. Euro wurden sehr gut aufgenommen. Täglich konnten sich unsere Mitarbeiter über positive Rückmeldungen unserer Gäste freuen, “ zeigt sich Schütz-

Oberländer sehr zufrieden.

Dieses Jahr wurden im Strandbad Klagenfurt die Bahnen der Wasserrutsche erneuert, die Notrufanlage erweitert und die Lautsprecheranlage auf den neuesten technischen Stand gebracht. Vor allem die um 200.000 Euro sanierte Wasserrutsche im Klagenfurter Strandbad begeistert mit ihrer neuen Zeitmessung Jung und Alt.

Der Juli war wetterbedingt schwach, dann folgte aber eine lange Badesaison. Ab Montag Nachmittag wird die Promenade entlang des

Metnitzstrandes wieder zur Gänze geöffnet. Fußgänger können dann ungehindert entlang des Sees spazieren gehen. Es wird gebeten, Hunde an die Leine zu nehmen.