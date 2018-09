Facebook

Nach dem Durchzug einer nächtlichen Schlechtwetterfront gibt es zunächst zum Teil noch einige dichtere Wolkenfelder und vielleicht sogar ein paar Regentropfen. Bald jedoch sollte sich dann wieder die Sonne durchsetzen können, nach Süden hin früher als weiter im Norden. Deshalb ist es dann besonders in den Nachmittagsstunden zumeist auch wieder freundlich und die Sonne scheint vorwiegend ungestört. Die Temperaturen sind jedoch im Vergleich zum Vortag wieder etwas bescheidener und erreichen zum Beispiel in Maria Saal am Nachmittag Werte bis nahe 17 Grad. Teilweise mischt auch ein lebhafter Nordwind mit. "Der Tag eignet sich aber trotzdem für viele Unternehmungen im Freien und man sollte besonders die Nachmittagsstunden dafür nützen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger.