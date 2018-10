Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Die Gefassten" präsentieren diese Woche ihre neue Produktion © Veranstalter

"Die Gefassten" - das Klagenfurter Seniorentheater bringt die etwas englische Komödie "Bubblegum und Brillanten" von Jürgen Baumann zur Aufführung: Sir George plagen die Schulden. Finanzielle Besserung ist in diesem Leben nicht mehr in Sicht. Als Ehrenmann des alten Schlages hat er daher den einzigen Entschluss gefasst: Er will seinem Leben ein Ende setzen. Seine Gattin will diese Reise mit ihm zusammen antreten. Als Sir George dann erfährt, dass seine Versicherung bei Selbstmord keinen Cent zahlt, muss er seine Pläne ändern. Ein bezahlter Mörder muss her! Doch der will natürlich auch einen Gegenwert für seine Leistung. Sir George verspricht ihm einen wertvollen Brillantring. Einen Schmuckgegenstand, der so aussieht, findet er in einem Kaugummi-Automaten.

Theater Klagenfurt. Gemeindezentrum St. Ruprecht Volkskino. Öffentliche Generalprobe am 2. Oktober um 18.30 Uhr. Premiere am 4. Oktober um 19.30 Uhr. Weitere Termine: 5., 6., 18., 19., 20. und 21. Oktober. Tel. 0676-775 01 58, www.die-gefassten.at

Spazieren - sammeln - gestalten.

Blumen Brommer lädt zu einem kurzen, kreativen Spaziergang ein, bei dem in der Natur Floralien gesammelt und anschleißend in den Werkräumen zu verschiedensten Herbstmomenten verarbeitet werden. Mit dabei ist Birgit Brommer, die den Teilnehmern Tipps gibt. Treffpunkt ist um 12.50 Uhr am Parkplatz bei Blumen Brommen. Es wird festes Schuhwerk empfohlen.

Kurs/Workshop Klagenfurt. Blumen Brommer. 5. Oktober, 13 Uhr. Anmeldung: Tel. (0463) 226 00, blumen@brommer.at Der Workshop-Beiträg beträgt 25 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

22. Alpen-Adria-Biofest.

Am 5. und 6. Oktober ist der Neue Platz in Klagenfurt wieder Bühne für die ganze Vielfalt, die der Biolandbau bietet. Über 40 Aussteller aus dem Alpen-Adria-Raum präsentieren ihre Bio-Produkte. Das heurige Motto des Festes lautet: "Das Gute leben!" und wird neben einem tollen Rahmenprogramm für die ganze Familie viele interessante Impulse liefern. Für die kleinen Besucher gibt es ein gratis Kinderprogramm mit Zirkusworkshop, Pfeil und Bogen schießen, Kinderschminken und eine Mitmachküche. Für musikalische Unterhaltung sorgen "Die Unvollendeten" (Freitag), "Volksmusiquer" (Freitag/Samstag) und "Blechreiz" (Samstag).

Biofest Klagenfurt. Neuer Platz. 5. und 6. Oktober. www.bio-austria.at

Konzert Foto © Veranstalter Ferlach. Großer Rathaussaal. 6. Oktober, 20 Uhr. Einlass um 19.30 Uhr. Karten unter Tel. 0664-739 238 20

Im großen Rathaussaal von Ferlach findet am Samstag bereits zum 47. Mal das Rosentaler Singen statt. Bei dieser musikalischen Veranstaltung werden mit dem, demaus Köttmannsdorf und demdrei neue Chöre zu hören sein. Insgesamt sind 13 Chöre mit insgesamt 150 Sängern mit dabei. Zum Abschluss des Programmes wird die Rosentaler Hymne "O Rosentål, du scheanes Tål" zur Aufführung gebracht. Durch das Programm führen heuerund

Justizlauf.

Die Sektion Kärnten der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter lädt zum 15. Justizlauf rund um den Hafnersee. Wieder sind alle Lauf- und Walkingfreunde eingeladen, sich in entspannter Atmosphäre sportlich zu betätigen. Die Veranstalter verzichten heuer auf Nenngeld. Freiwillige Spenden werden zur Gänze der karitativen Aktion "Kärntner in Not" zur Verfügung gestellt.

Laufen Keutschach. Sonnenhotel Hafnersee. 6. Oktober. 11-13 Uhr Nachmeldungen, Startnummern- und Chipausgabe. 13.45 Uhr Start Kinderlauf, 14 Uhr Start der Hauptbewerbe, 15.30 Uhr Siegerehrung, 16 Uhr Party. Anmeldung bis 4. Oktober: www.eventpayment.at/justizlauf2018

Lange Nacht der Museen.

Zahlreiche Museen und Galerien in Kärnten öffnen bei der "19. Lange Nacht der Museen" ihre Türen und bieten in dieser Nacht ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm. Sammelplatz für alle Besucher in Klagenfurt ist der "Treffpunkt Museum" vor dem Stadttheater. Der "Treffpunkt Museum" ist gleichzeitig auch zentraler Ausgangspunkt der Bus- und Fußrouten. Von 18 bis 1 Uhr werden alle Veranstaltungsorte angefahren. Für die kleinen Besucher gibt es auch ein spezielles Programm: In allen Museen mit Kinderprogramm gibt es einen Stempel für den Kinderpass. Für jedes Kind, das mindestens drei Museen besucht hat, gibt es beim "Treffpunkt Museum" ein kleines Geschenk.

Lange Nacht der Museen Foto © ORF/Schumann Robert Klagenfurt. 6. Oktober. Alle Infos unter: langenacht.orf.at

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.