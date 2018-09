Facebook

Team-Arbeit: Petra Nothdurfter, General Managerin bei Eckes-Granini, und Christian Fruhwirth, Kärntnerfrucht © (c) Daniel Raunig

Jakob und Franz Pagitz gründeten 1888 in Klagenfurt ein Fruchtsaftunternehmen. Ihre ersten Sorten „flüssiges Obst“: Apfel, Johannisbeere und Ribisel. Nicht nur Geschmäcker verändern sich offenbar kaum, auch die 1949 eingeführte Marke Pago (Pagitz-Obst) hat es, nach wechselvoller Geschichte, bis in die Gegenwart geschafft. Eine tiefe Zäsur markierte das Jahr 2013: Pago, seit den 1970er-Jahren Teil der Brau Union, die später von Heineken übernommen wurde, geht an den deutschen Eckes-Granini-Konzern. Der schließt das Klagenfurter Werk, 110 Mitarbeiter stehen auf der Straße.

