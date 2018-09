Facebook

Der Pitzelstättenweg ist eine 30er-Zone. Autofahrer würden sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten © (c) Markus Traussnig

Die Kleine Zeitung hat Leser aufgerufen, Gefahrenstellen auf Schulwegen und Schwachstellen im Verkehrsnetz aufzuzeigen. Hans Glantschnig wohnt im Pitzelstättenweg in Wölfnitz. Er und weitere Anrainer wünschen sich verkehrsberuhigende Maßnahmen für diesen Weg.

"Dieses Straßenstück wird immer häufiger als Ausweichroute nach Klagenfurt benützt, um die Ampelanlage an der Kreuzung Feldkirchner Straße/Glantalstraße zu umgehen", schreibt Glantschnig. In den Morgenstunden und am Abend käme es zu einem sehr hohen Verkehrsaufkommen. Die Fahrer würden die geltende 30 km/h-Beschränkung nicht einhalten und mit 50 bis 70 km/h unterwegs sein. Das bedeute für die Anrainer und Fußgänger, zu denen auch Schulkinder zählen, eine erhebliche Gefahr. Nach einer Intervention bei der Stadt sei eine Frequenzzählung durchgeführt worden. "Unser Anliegen der Geschwindigkeitsreduktion wurde nicht berücksichtigt", schreibt Glantschnig. "Ich kann eine neuerliche Messung veranlassen. Möglich, dass sich seit der letzten Messung das Verkehrsaufkommen erhöht hat", sagt Verkehrsreferent Stadtrat Christian Scheider (FPÖ).

