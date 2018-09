Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag das Denkmal im Klagenfurter Landhaushof, das an die Kärntner Volksabstimmung erinnert, mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Ermittlungen laufen.

Das denkmal im Landhaushof wurde beschmiert © ©helgebauer

Am 10. Oktober wird in Kärnten wieder der Kärntner Volksabstimmung im Jahr 1920 gedacht. Jetzt wurde ein Denkmal, das an diesen historisch bedeutsamen Tag erinnert, von unbekannten Tätern schwer beschädigt. In der Nacht auf Donnerstag wurde die "Stätte der Kärntner Einheit" im Klagenfurter Landhaushof mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt.