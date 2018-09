Facebook

Die Polizei stellte Suchtmittel sowie Bargeld, szenetypisches Verpackungsmaterial und Handys sicher (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Zwei Dealer gingen Donnerstagmorgen der Kärntner Polizei ins Netz. Ermittler des Landeskriminalamtes Kärnten führten gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra und Beamte des Koordinierten Kriminaldienstes Klagenfurt-Land sowie aus Ferlach und Klagenfurt eine Hausdurchsuchung in einem Wohnhaus in Klagenfurt-Land durch. Dabei trafen sie auf zwei nigerianische Staatsbürger im Alter von 19 und 27 Jahren. Die beiden werden verdächtigt, in den vergangenen Monaten eine unbekannte Menge an illegalen Suchtmitteln an diverse bekannte und unbekannte Abnehmer gewinnbringend weiterverkauft zu haben.

