In der Schule wird groß umgebaut. Das bringt mit sich, dass in 16 Schulklassen die Türen fehlen. Künftig wird man in jede Klasse blicken können - eingebaute Glaselemente werden dies möglich machen.

Türen fehlen derzeit in einigen Klassen. Professor Andreas Steinschaden beim offenen Unterricht © Helge Bauer

In Klagenfurts größtem Schulzentrum wird seit Beginn der Sommerferien umgebaut. Das Hauptgebäude der HTL Mössingerstraße, in dem der Theorieunterricht stattfindet sowie der Werkstättentrakt werden saniert. Die Klassen werden auf den neuesten Stand gebracht, sowie Beleuchtung und Brandschutz erneuert. Die baulichen Maßnahmen haben zur Folge, dass in der Schule derzeit noch kein Regelschulbetrieb stattfinden kann. Elf Klassenzimmer fehlen. "Der Unterricht ist aber nicht eingeschränkt", behauptet Direktor Hubert Lutnik. Stunden wurden auf den Nachmittag verlegt. Der Theorieunterricht wird in EDV-Räumen abgehalten. Am 8. Oktober will man auf den normalen Stundenplan umstellen.

