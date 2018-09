Ferlach Pkw geriet auf Gegenfahrbahn: Unfall

Facebook

Die Rettung brachte die Verletzten ins UKH © Fuchs

Am Montag gegen 8 Uhr kam ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Ferlach auf der regennassen Loiblpass Straße (B 91) in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den bereits stehenden PKW eines 53-jährigen Lenkers aus Laibach/Slowenien. Bei dem Unfall erlitten der PKW-Lenker aus Ferlach sowie sein Beifahrer, ein 41-jähriger Mann aus Ferlach, Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.