Am Sonntag entfernte die Feuerwehr die große Marmorkugel und das goldene Kreuz vom Denkmal.

Die Sanierung des Denkmals schreitet laut Stadt zügig voran © (c) Markus Traussnig

Die Sanierung der Pestsäule auf dem Alten Platz in Klagenfurt geht zügig voran. Derzeit werden die große Marmorkugel und das goldene Kreuz restauriert. Damit Kugel und Kreuz diese "Schönheitskur" antreten konnten, mussten sie am Sonntag in den frühen Morgenstunden von der Feuerwehr vom Denkmal abgehoben werden.