Die Räume sind hell und freundlich © (c) Stefan Grauf-Sixt

Es sind nur Kleinigkeiten, die erkennen lassen, dass diese Wohnung eine ist, in der Menschen mit besonderen Bedürfnissen leben. Die leuchtenden Notausgang-Schilder etwa, oder die Branddecke, die wohl sonst in keinem Haushalt so rasch greifbar an der Wand angebracht ist. "Es soll ja ein eigenständiges und kein betreutes Wohnen sein, das wir hier den Menschen ermöglichen", sagt Autark-Geschäftsführer Andreas Jesse. Seit Jänner gibt es in der Wohnanlage der Genossenschaft Fortschritt in der Grete-Bittner-Straße eine bedarfsorientierte Wohnbegleitung von Autark. Während in der Gendarmeriestraße im Süden der Stadt die Klienten intensiv betreut und begleitet werden, leben hier zwei junge Frauen und ein Mann alleine und weitgehend auf sich gestellt. "Wir kochen gemeinsam, putzen und kümmern uns um den Garten", erzählen die drei mit Stolz.

