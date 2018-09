Gennaro Guagliardi eröffnete am Arthur-Lemisch-Platz in Klagenfurt das Schuhgeschäft "piazza 6/7".

Gennaro Guagliardi ist professionelle Beratung wichtig © (c) Markus Traussnig

Handgefertigte Schuhe aus Italien, Taschen aus feinstem Leder und professionelle Beratung – das ist Gennaro Guagliardi wichtig. In seiner "piazza 6/7" am Arthur-Lemisch-Platz 6/7 verkauft der Schuhfanatiker italienische Ware. "Meine Eltern waren jahrelang im Handel tätig. Nun habe ich selbst den Schritt gewagt und will seit Juni den richtigen Schuh an den Mann oder die Frau bringen", berichtet der Inhaber. Guagliardi arbeitete zuvor im Bekleidungsgeschäft "Charme" seiner Mutter am Alten Platz. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.