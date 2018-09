Facebook

Da wollte sich jemand wohl einen "Spaß" erlauben. Am Samstag kurz nach 21 Uhr joggte ein Klagenfurter der Sattnitz entlang. In dem Sattnitzpark auf Höhe des Wörthersee Stadions stürmte plötzlich ein Unbekannter mit einer Clown-Maske und einem Baseballschläger oder Ähnlichem in der Hand brüllend aus der Dunkelheit auf den Jogger zu.