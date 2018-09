Kleine Zeitung +

Obduktion bestätigt Junger Häftling starb an Drogen

Bereits am Freitag wurde in der Klagenfurter Justizanstalt ein Häftling (21) leblos gefunden und starb am Samstag im Klinikum. Die Obduktion bestätigte den Verdacht: Der Mann starb an einem Drogenmix.