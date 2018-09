Auch die Seen müssen regelmäßig gereinigt werden. Diese Woche finden in ganz Österreich Seeentrümpelungsaktionen der Bundesforste statt. Den Auftakt machte am Samstag der Wörthersee.

Dreieinhalb Stunden waren die Helfer im Reinigungseinsatz © Privat

"Das meiste davon sind Altlasten“, weiß Alexander Göschl, Obmann des ersten Veldener Umweltauchklubs. Im Auftrag der Österreichischen Bundesforste werden diese Woche Seen in ganz Österreich entrümpelt. Den Auftakt machte am Samstag der Wörthersee. Acht Taucher – darunter auch freiwillige Helfer vom Tauchshop Klagenfurt – suchten im Bereich des Gemeindebades in Techelsberg den Seegrund nach Müll ab.