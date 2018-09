Kleine Zeitung +

Klagenfurt, Völkermarkt Detektive erwischten Ladendieb auf frischer Tat

Ein Asylwerber aus Russland stahl in einem Klagenfurter Geschäft ein Hemd. Detektive hielten den Mann an. Bei einer Nachschau in seiner Unterkunft wurde Markenkleidung im Wert von mehreren tausend Euro gefunden.