Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Wenn man die Klagenfurter Studenten betrachtet, gibt es zwei Typen: Die Kärntner, die immer noch daheim wohnen und mit dem Auto zur Uni pendeln . . .

MARKUS OFFERMANNS: . . . und die zweite Gruppe?



Sind deutsche Nummerus clausus Flüchtlinge.

Dann gehöre ich gewissermaßen zur zweiten Gruppe. Ich hatte in Deutschland bei meinem Geografie-Studium einen Notenschnitt von 1,3. War dann aber arrogant, ging einmal unvorbereitet zu einer Prüfung, übersah beim nächsten Antritt eine Seite der Angabe und war dann in Deutschland für das Studium gesperrt.



Warum kamen Sie dann nach Klagenfurt?

Einerseits weil das Curriculum hier meinem in Deutschland sehr ähnelte, andererseits schon auch wegen der soften Standortfaktoren. Die Uni ist überschaubar groß, der See ist nahe und im Winter kann man Schifahren gehen. Einziger Nachteil: Man ist sehr starr, ich hätte längst meinen Bachelor, wenn man mich so schnell studieren ließe, wie ich es könnte. Aber das verschafft mir eben Freiräume für die Hochschülerschaft (ÖH), deren Vorsitzender ich seit Juni bin.



Sie sind seit drei Jahren hier. Wie hat sich der Blick auf Klagenfurt seither verändert?

Ich habe zuvor in Eichstätt studiert. An der Uni dort gibt es 4500 Studenten, in der ganzen Stadt nur 15.000 Menschen. Da dreht sich alles um Studierende. In Klagenfurt ist die Uni völlig exkludiert von der Stadt. In Eichstätt gab es in jedem Laden Angebote für Studenten, in Klagenfurt gibt es ein paar Friseure mit Sondertarif und einige Lokale, bei denen man Sozialbons der ÖH vorweisen kann. Aber kein Unternehmer wirbt um Studenten als Kunden.

Zur Person Markus Offmermanns (30) stammt aus Düsseldorf und studierte in Eichstätt (Bayern) Geografie, bevor er vor drei Jahren an die Alpen Adria Universität

Klagenfurt wechselte. Er ist seit Juni Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft (Liste Plus).

Er will auch nach Abschluss seines Bachelor-Studiums in Klagenfurt bleiben, „weil ich sehe, dass wir bei der ÖH etwas bewirken können.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Thomas Cik Mitglied der Chefredaktion Mehr von Thomas Cik

Der Standort der Uni ist gleichzeitig ihr Nachteil: Durch die Nähe zum See sind hier die Wohnungen um die Uni sehr teuer, ich wohne selbst auch nur in einem Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Für viele sind die Immobilienpreise aber unerschwinglich, dann wohnen sie eben weiterhin daheim und es kommt kein Campus-Gefühl auf. Mit dem Bahnhof West gibt es zwar einen Anschluss an den öffentlichen Verkehr, aber gleichzeitig fehlt ein Studenten-Ticket. Das fordern wir mit den Vertretern der Pädagogischen Hochschule und der Fachhochschule Kärnten schon lange ein. Und dann gibt es einfach ungenützte Flecken in der Innenstadt. Der Lendhafen wird ja von jungen Menschen und Studenten frequentiert, aber man getraut sich dort nicht wirklich etwas zu entwickeln. Dass man hier ein Tor in die Stadt mit Schnellstraße – ich meine den Lendkanal für die Radfahrer – zum See hat, ist eine Situation, die man sich als Stadtplaner wünschen würde. Nur nützt sie keiner. Davon, dass die drei Hochschulen auf drei Standorte verteilt sind, rede ich nicht einmal.Zu Unrecht wie ich finde. Man wird hier als Mensch wahrgenommen, ist keine Nummer. Und in den Lehrveranstaltungen wird rege diskutiert. Allerdings: Viele aus dem akademischen Personal bringen sich nicht in den öffentlichen Diskurs ein. Auch da ist man exkludiert, was schade ist, da es sehr kluge Köpfe an dieser Uni gibt.Mittlerweile ein Bekannter und vermutlich ein Verwandter über drei Ecken und vier Generationen. Ich kannte ihn nicht, als ich nach Klagenfurt kam, ganz geklärt ist unsere Verwandtschaft bisher nicht.