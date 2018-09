Ein Leser meldete sich am Freitag aufgeregt bei der Kleinen Zeitung: Er war Augenzeuge von Bohrungen auf der Hundewiese.

Ein Team der Uni Innsbruck © (c) Reinhart Nunner

Am Freitag meldete sich ein aufgeregter Leser bei der Kleinen Zeitung. Als er bei der so genannten Hundewiese neben dem Klagenfurter Strandbad vorbeispazierte, sah er, wie auf der Wiese Bohrungen durchgeführt wurden. Er fragte nach. "Ich bekam die Antwort, dass es sich dabei um Sedimentsbohrungen handelt", sagt der Mann. Er vermutet einen Zusammenhang mit dem geplanten Hallenbad in der Ostbucht. Seit zwei Wochen steht aber fest, dass dieses gegenüber von Minimundus gebaut werden soll.

