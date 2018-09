Ein 58-jähriger Klagenfurter gab zu, vergangene Woche den Brand in der Johanneskirche am Lendkanal gelegt zu haben. Es ist nicht die einzige Tat für die er sich wird verantworten müssen.

© Weichselbraun

Schon während der Ermittlungen nach dem Brand in der Johanneskirche am Klagenfurter Lendkanal am 15. September fiel ein Mann den Beamten besonders auf. Er war nervös, verhielt sich auffällig und tauchte immer wieder auf.

