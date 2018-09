Bahnübergang in der Waidmannsdorfer Straße soll einer Unterführung weichen. Stadt Klagenfurt und ÖBB sind gerade in der Planungsphase. Bereits in den nächsten Wochen soll Entwurf vorliegen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besonders zu den Stoßzeiten staut es sich am Übergang © (c) Markus Traussnig

Der beschrankte Bahnübergang in der Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt ist so manch einem Autofahrer ein Dorn im Auge. Besonders zu Stoßzeiten staut es sich dort. Schon vor vielen Jahren wurde der Ruf nach einer Unterführung laut. Der Übergang ist der letzte seiner Art auf der Hauptstrecke im Bereich von Klagenfurt. Jetzt scheint Bewegung in diese Causa zu kommen.