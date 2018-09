Zu schnell, alkoholisiert und ohne Führerschein: Ein 18-jähriger Lehrling und sein Freund wollten in der Nacht auf Freitag in Krumpendorf Zigaretten zu holen und kamen mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Der Beifahrer wurde verletzt.

Die beiden Männer hatten zuerst Bier getrunken und wollten dann mit einem fremden Auto zur Trafik fahren (Symbolfoto) © APA/Gindl

Ohne das Wissen des Fahrzeugbesitzers nahm ein 18-jähriger Lehrling aus der Steiermark in der Nacht auf Freitag in Krumpendorf am Wörthersee einen Firmenwagen in Betrieb.