Keutschach Brand bei Gasthaus am Fuße des Pyramidenkogels

Das feuer war am Dachboden eines Nebengebäudes ausgebrochen © www.ff-reifnitz.at

Donnerstag kurz vor 19 Uhr heulten in der Gemeinde Keutschach die Sirenen. Beim Gasthaus-Hotel "Höhenwirt" am Fuße des Pyramidenkogels war ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war der Dachstuhl eines Nebengebäudes, in dem die Mitarbeiter untergebracht sind. Durch das rasche Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden. Gegen 22 Uhr vermeldete Einsatzleiter Robert Kaufitsch von der FF Keutschach: "Wir haben den Brand unter Kontrolle." Auch die Kameraden aus Reifnitz, Schiefling und Techelsberg waren vor Ort. Im Einsatz standen rund 50 Feuerwehrleute, davon 13 mit schwerem Atemschutz, und acht Löschfahrzeuge. Den Innenangriff koordinierte Oberbrandinspektor Friedrich Scheucher, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz auf ihrer Homepage: "Nachdem das Feuer eingedämmt werden konnte, wurde mit dem Öffnen des Dachboden begonnen, da sich noch weitere Glutnester in der Zwischendecke befanden."

Vier Feuerwehren standen im Einsatz Foto © www.ff-reifnitz.at

Verletzt wurde laut niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zur Ermittlung der Brandursache werden von der Polizei weitere Erhebungen geführt.