Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sarah Diexer freut sich über die Schenkbox © Dieter Arbeiter/KK

Nach dem Vorbild von Villach wurde am Freitag am Sponheimer Platz in Ferlach eine Schenkbox offiziell eröffnet. Das Prinzip der Schenkbox ist einfach: Es geht um Nachhaltigkeit und Verwendung anstatt Verschwendung. In der Hütte, die optisch einem alten Carnica-Bienenhäuschen nachempfunden ist, können Menschen all das hinbringen, was sie selbst nicht mehr brauchen. Wer im Gegenzug Waren mitnehmen möchte, kann diese kostenlos mitnehmen. Damit die Schenkbox nicht unzweckmäßig verwendet wird, schaut Stadtkümmerer Robert Poscheschnig regelmäßig nach dem Rechten. In der Nacht ist die Box versperrt. Laut Bürgermeister Ingo Appe haben die ersten Tage bereits gezeigt, dass die Schenkbox auf dem besten Weg ist, ein voller Erfolg zu werden. Bürger haben bereits Bücher, Gewand, Geschirr und ein Kinderfahrrad zur Box gebracht. Wer etwa eine Couch verschenken will, kann dies in einem in einem Buch eintragen.