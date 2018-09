Eine Kaltfront rückt langsam näher

Facebook

Der Hochdruckeinfluss wird nun langsam schwächer und die Wetterlage beginnt sich umzustellen. Am Freitag ist es jedoch noch einmal sehr sonnig und nach Auflösung einzelner Nebel- oder Hochnebelbänke in den Niederungen scheint zumeist die Sonne. Bis weit in den Nachmittag hinein stören zudem kaum Wolken am Himmel. Erst später am Tag tauchen dann aus dem Nordwesten die ersten noch harmlosen Wolken der sich nähernden Kaltfront auf. Es ist ein letztes Mal so richtig spätsommerlich warm mit Temperaturen in Maria Saal und in Moosburg bis nahe 28 Grad. Vereinzelt sind sogar Werte bis 30 Grad nicht auszuschließen. "Nützen Sie voraussichtlich letzten Sommertag des Jahres für Unternehmungen in der Natur", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. In der Nacht zum Samstag und am Samstag nähert sich dann die Kaltfront vom Westen her weiter.