Das Land hat in der Causa ein Prüfungsverfahren durchgeführt © Markus Traussnig

In Maria Rain kämpft der Amtsleiter derzeit gegen Vorwürfe: Ein Mitglied des Gemeindevorstandes hat bei der Gemeindeaufsicht eine Beschwerde eingebracht. Dem Amtsleiter wird darin vorgeworfen, den beschlossenen Finanzierungsplan für den Rüsthaus-Neubau nicht eingehalten und über die Kostensteigerung den Gemeinderat nicht informiert zu haben. Die Kosten für das Rüsthaus haben sich von einer Million Euro auf 1,2 Millionen erhöht. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst“, sagt der Amtsleiter. Die Verantwortung, dem Gemeinderat über Mehrkosten zu berichten, liege beim Bürgermeister. „Ich habe diese Kompetenz gar nicht. Schade, dass ein Bediensteter derart in Misskredit gebracht wird. Das schadet der ganzen Gemeinde“, so der Amtsleiter. Bürgermeister Franz Ragger (SPÖ) sagt: „Jeder hat gewusst, dass wir mit den Kosten nicht auskommen werden. Wir werden das natürlich nachbedecken.“ Der Gemeinde sei, so Ragger, kein Schaden entstanden.

