Die „Zulagen-Affäre“ in Keutschach ist nun um eine Facette reicher: Elf Gemeinderäte wurden angezeigt. Sie sollen Gemeinde um 30.000 Euro geschädigt haben.

© Weichselbraun

In Keutschach ist die sogenannte „Zulagen-Affäre“ noch immer nicht vom Tisch. 2017 wurde die Amtsleiterin in erster Instanz wegen Untreue zu einer Geldstrafe von 14.400 Euro verurteilt. Ihr wird vorgeworfen, Gemeindemitarbeitern von 2010 bis 2015 ohne Rechtsgrundlage Zulagen ausgezahlt zu haben. Der damalige Bürgermeister Gerhard Oleschko (FPÖ) war in dieser Angelegenheit ebenfalls angeklagt. Er wurde wegen Untreue rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. Er muss 10.800 Euro bezahlen. Die Staatsanwaltschaft bezifferte im Prozess den Schaden der Gemeinde mit mehr als 30.000 Euro.

