Die Tage der Alpen-Adria-Küche in Klagenfurt © Arnold Pöschl

Diese Woche finden in Klagenfurt die "Tage der Alpen-Adria-Küche" statt, an der Spitzengastronomen aus Slowenien, Friaul, Istrien und Kärnten teilnehmen. Zum Auftakt sprechen sieben Köche aus Friaul, Slowenien und Kärnten in einer Soiree im Schloss Maria Loretto über ihre Philosophie der Küche, wie sie kochen und was sie beeinflusst.

Die Innenstadt-Lokale greifen regionstypische Rezepte auf und kreieren Gerichte, die die Wurzeln der kulinarischen Region bilden. Zum Abschluss werden ausgewählte Produzenten regionaler Spezialitäten von Freitag bis Sonntag ihre Waren in Innenhöfen und auf dem Alten Platz präsentieren.

Kulinarik Klagenfurt. Von 24. bis 30. September. Programm/teilnehmende Lokale: www.visitklagenfurt.at/alpenadria

Fest der Berge.

Bereits zum 12. Mal lädt der Alpenverein Klagenfurt zum großen "Fest der Berge" ins Boulderama Klagenfurt. Mit dabei ist der Kärntner Höhenbergsteiger Hans Wenzl. In seiner Multimediashow "Mount Everest - der achte Streich" erzählt er ab 19.30 Uhr, wie er mit dem höchsten Berg der Welt seinen bereits achten Achttausender ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen hat. Das "Fest der Berge" startet ab 17 Uhr mit einem Outdoor-Rallye-Dschungelparcours für Kinder und Jugendliche und der Eröffnung der Ausstellung "Alpine Idylle zerstört". Um18 Uhr folgt ein spannender Vortrag von Karl Selden über Bike-Erlebnisse in Chile und Hausherr Chris Rainer führt alle Interessierten ab 19.15 Uhr durch die Boulderhalle.

Fest Klagenfurt. Boulderama. 28. September, ab 17 Uhr. Infos aus www.alpenverein-klu.at

Kunst, Musik und Kulinarik.

Von Freitag bis Sonntag feiert der Art-Park-Auer beim Grössingwirt in Ponfeld den ersten Kunstkirchtag mit Kunst, Musik und Kulinarik. Die damit eröffnete Herbst-Ausstellung der Galerie am Land läuft bis zur langen Nacht der Museen. Freitag um 19 Uhr wird die Ausstellung mit Werken von u. a. Harald Gfader, Egon Straszer, Sebastian Rainer, Rene Fadinger, Peter Kohl und Roger Gressl eröffnet. Am Samstag beginnt der Kunstkirchtag ab 10 Uhr. Um 15 Uhr findet ein Künstlergespräch mit Dietmar Gruber, Werner Sattlegger, Luka Anticevic, Rene Fadinger und Peter Kohl statt. Franz Steiner und Lisa Marie unterhalten ab 19 Uhr musikalisch. Der Nachkunstkirchtag am Sonntag klingt mit Führungen durch die Ausstellung sowie mit Musik und Kulinarik aus.

Kunst Klagenfurt. Art-Park-Auer, beim Grössingwirt, Feldkirchnerstraße 393 (Wölfnitz). 28. bis 30. September. Infos: www.galerieamland.at

Kinofilme werden auf die Bühne gebracht.

Die neue Theaterreihe in den Kammerlichtspielen "lei(N)wand!" bringt die Theaterfassungen berühmter Kinofilme live auf die Bühne, um die Geschichte des ehemaligen Kinos am Kardinalplatz nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ab Freitag präsentiert das Theater KuKuKK "Mysery" von William Goldman nach dem Roman von Stephen King und begibt sich auf die Spur des Schriftstellers Paul Sheldon, der für seine Liebesromane bekannt ist. Nach einem Autounfall wird er con seinem "Nummer Eins Fan" Annie Wilkes gerettet und erwacht, schwer verletzt, als Gefangener in ihrem abgeschiedenen Haus.

Theater Foto © Theater KuKuKK Klagenfurt. Jazz-Club Kammerlichtspiele. Premiere: 28. September, 20 Uhr. Weitere Termine: 30. September, 18 Uhr und 4., 5., 9., 10., 13., 19., 20. Oktober um jeweils 20 Uhr. Karten: Tel. 0660-216 19 66, www.theater-kukukk.at

Udo Jürgens Wochenende.

Die Udo-Tribute-Band rund um Gert Prix wurde im Jahr 2011 gegründet. Nachdem sich eine respektable Auswahl an großen Udo Jürgens Hits, seinen unvergesslichen Chansons und Klassikern, aber auch einigen Raritäten nicht an einem Abend unterbringen lässt, lädt die Udo-Tribute-Band heuer zu einem Doppelkonzert. An den zwei Abenden werden zwei unterschiedliche Programme geboten.

Konzert Klagenfurt. Eboardmuseum. 28. und 29. September, jeweils 20 Uhr. Sitzplatzreservierung: Tel. 0699-191 441 80.

"C´est la vie" gastiert in St. Johann im Rosental.

Am Samstag gastieren Gerhard Lehner und Peter Raab vom Klagenfurter Ensemble mit Turrinis "C´est la vie" im Kultur & Kommunikationszentrum in St. Johann im Rosental. Die biografische (musikalische Lese-) Revue von Peter Turrini setzt sich aus verschiedensten Textsorten aus dem Leben des Theaterdichters zusammen - aus Texten, Gedichten, Tagebuchstellen, Briefauszügen, Passagen und Gesprächen.

Literatur St. Johann im Rosental. k&k. 29. September, 20 Uhr. Reservierung: Tel. 0664-262 00 42.

