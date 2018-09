Überraschung nach dem Brand in der Johanneskirche im Lendkanal in Klagenfurt. Täter plagte offenbar das Gewissen.

Die Johanneskirche im Lendhafen ist bis auf Weiteres gesperrt © Weichselbraun

Donnerstag am frühen Morgen staunte Rainer Gottas, Pfarrer der evangelischen Johanneskirche im Lendhafen in Klagenfurt, nicht schlecht: Im Gebüsch neben dem Kircheneingang lag das gestohlene Altarkreuz. Es dürfte unbeschädigt sein. Gottas hatte zuvor in der Kleinen Zeitung an das Gewissen des Täters appelliert. Das Kreuz habe nämlich einen hohen ideellen Wert für die Kirchengemeinschaft. Es wurde der Kirche von britischen Soldaten als Dankeschön, dass hier während der Besatzungszeit Messen abgehalten werden durften, geschenkt.

