Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit der Tieferlegung soll 2020 begonnen werden © Helge Bauer

Still war es in letzter Zeit um das geplante Hochwasserschutzprojekt an der Glanfurt/Sattnitz. Die Stadt Klagenfurt beabsichtigt, zwischen den bestehenden Wehranlagen Weinländer und Seeschleuse die Gerinnesohle der Glanfurt zu vertiefen. Mit dieser Maßnahme soll die Abflusskapazität der Sattnitz erhöht werden.