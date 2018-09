Facebook

Versicherungsagentur musste Konkurs anmelden © VRD - Fotolia

Nach dem Konkurs eines Gastrozulieferers wurde heute in Klagenfurt ein zweiter Insolvenzantrag eingebracht. Betroffen davon ist die "Service & more Versicherungsagentur" in der Klagenfurter Ebenthalerstraße. Das Unternehmen, das zu gleichen Teilen Adrian Stornig und Werner Stornig gehört, beschäftigte sich mit Versicherungsagenturbetreuung.