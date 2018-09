Auf einer Baustelle in der Rosentaler Straße in Klagenfurt wurden drei Container gewaltsam aufgebrochen.

© beermedia - Fotolia

In der Landeshauptstadt wird derzeit so viel gebaut, wie schon lange nicht mehr. Das lockt auch immer wieder Diebe an. In der Nacht auf Mittwoch brachen unbekannte Täter bei einer Baustelle in der Rosentaler Straße drei Container gewaltsam auf. Aus den Containern stahlen sie Werkzeuge (Kettensägen, Flex, Stichsägen, Bolzensetzgerät, Nivelliergerät, Bohrmaschinen) sowie eine Baumaschine (Rüttler) im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.